Da Zola a Capello | i successi italiani a Wembley e la tradizione favorevole contro i “tre leoni”

(Di sabato 10 luglio 2021) La finale di Euro 2020 avede opposte l’Italia, alla ricerca del secondo trionfo agli Europei dopo quello di 53 anni fa nel 1968, e l’Inghilterra, che non ha mai vinto il titolo ed è alla prima finale, dopo quella dei Mondiali del 1966, poi vinti. L’Italia ha perso due volte in finale dopo la vittoria di Roma del 1968, con la Francia nel 2000 e nel 2012 con la Spagna. Finora, solo tre squadre hanno vinto i Campionati Europei in casa: Spagna (1964), Italia (1968) e Francia (1984). Portogallo (2004) e Francia (2016) sono arrivati in finale ma hanno perso. Gli Azzurri hanno raggiunto Spagna e Unione Sovietica a quota quattro finali; solo la Germania ne ha giocate di ...