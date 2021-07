Da Wimbledon a Wembley, una domenica al cardiopalmo per il tifo azzurro (Di sabato 10 luglio 2021) AGI - Ogni 'tifoso' degno di questo nome sa che una domenica sportiva come quella che sta arrivando capita pochissime volte nella vita. Tennis e calcio. Matteo Berrettini e i ragazzi di Roberto Mancini. Game, set, match da una parte e il triplice fischio dall'altra. La voglia di azzurro percorrerà interamente i poco più di 15 chilometri che separano Wimbledon da Wembley, i due simboli più forti della Londra fatta d'erba, linee bianche e reti. Ma anche di diritti, rovesci, punizioni e rigori, falchi elettronici e Var. Sull'erba di Wimbledon Si inizia subito dopo pranzo con la rinuncia ... Leggi su agi (Di sabato 10 luglio 2021) AGI - Ogni 'so' degno di questo nome sa che unasportiva come quella che sta arrivando capita pochissime volte nella vita. Tennis e calcio. Matteo Berrettini e i ragazzi di Roberto Mancini. Game, set, match da una parte e il triplice fischio dall'altra. La voglia dipercorrerà interamente i poco più di 15 chilometri che separanoda, i due simboli più forti della Londra fatta d'erba, linee bianche e reti. Ma anche di diritti, rovesci, punizioni e rigori, falchi elettronici e Var. Sull'erba diSi inizia subito dopo pranzo con la rinuncia ...

Advertising

robymancio : Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! ???????? - CB_Ignoranza : Matteo Berrettini ha scritto la storia: è diventato il primo tennista italiano di sempre a raggiungere una finale a… - IlContiAndrea : Sarà una domenica bestiale! #Berrettini in finale a #Wimbledon (pazzesco) #ItaliaInghilterra a #Wembley Andiamo… - AngelaCavelli : RT @RaiSport: A #Wimbledon #Berrettini contro #Djokovic per fare la storia. Poche ore dopo, a #Wembley, gli Azzurri di Mancini sfideranno l… - mirkoScarpato : RT @yleniaindenial: Måneskin vincitori dell'eurovision e in testa alle classifiche mondiali. Nazionale italiana di calcio in finale a Wembl… -