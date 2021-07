Cuadrado su punizione, super Lapadula e Diaz al 94': che spettacolo Colombia - Perù! (Di sabato 10 luglio 2021) La sintesi della finale per il terzo posto della Coppa America tra Colombia e Perù, vinta dai primi per 3 - 2. In gol anche Cuadrado e Lapadula. Leggi su video.gazzetta (Di sabato 10 luglio 2021) La sintesi della finale per il terzo posto della Coppa America trae Perù, vinta dai primi per 3 - 2. In gol anche

Advertising

cmdotcom : #CoppaAmerica, la #Colombia vince la finale 3°-4° posto al 94': Lapadula-gol non basta, #Cuadrado show su punizione… - SilviaPrato1 : RT @FuoriRosaTV: SU PUNIZIONE ANCHE CUADRADO SU PUNIZIONE!!!!! - ArmandaGelsomin : RT @BianconeriZonIt: #Cuadrado in gol su punizione in #CopaAmerica. #Colombia - Gabri_Juventus : ???? La Colombia batte il Perù 3-2 e finisce al terzo posto in Copa America. Cuadrado ha segnato la rete dell’1-1 su… - dr91j : Gol su punizione del grande Panita Cuadrado nella finale per il terzo posto di #CopaAmerica. Gli riesce tutto ormai… -