Cristina Quaranta | la depressione | l’aiuto di Laura Freddi e che lavoro fa oggi

Leggi su cityroma

(Di sabato 10 luglio 2021) News La nuova vita dell’ex ragazza di Non è la Rai nonché Velina di Striscia la notizia nel 1995 e 1996 Pubblicato su 10 Luglio 2021 Che fine ha fatto? L’ex Velina di Striscia la notizia è da tempo lontana dalla televisione.ha 49 anni e ha completamente rivoluzionato la sua vita: non lavora più con il piccolo schermo.è impiegata di giorno come commessa in un negozio di tessuti a Milano mentre la sera si dà da fare in un ristorante di cucina romana. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più...