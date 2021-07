Covid, ultime news. Bollettino del 10 luglio: 1.400 casi e 12 morti, tasso positività 0,7% (Di domenica 11 luglio 2021) Processati 208.419 tamponi. L'Ue fa sapere che sono state consegnate dosi sufficienti a vaccinare il 70% degli adulti entro luglio. "Pronti a fornirne di più, anche contro le varianti", ha detto Von der Leyen. Cluster tra studenti a Malta: bloccati più di 120 italiani causa quarantena, tra loro anche minori. Preoccupa la situazione in Spagna, il ministero della Salute italiano invita alla prudenza chi si reca nel Paese iberico. Finale di Euro 2020, Lamorgese invita i tifosi al rispetto delle norme anti-Covid Leggi su tg24.sky (Di domenica 11 luglio 2021) Processati 208.419 tamponi. L'Ue fa sapere che sono state consegnate dosi sufficienti a vaccinare il 70% degli adulti entro. "Pronti a fornirne di più, anche contro le varianti", ha detto Von der Leyen. Cluster tra studenti a Malta: bloccati più di 120 italiani causa quarantena, tra loro anche minori. Preoccupa la situazione in Spagna, il ministero della Salute italiano invita alla prudenza chi si reca nel Paese iberico. Finale di Euro 2020, Lamorgese invita i tifosi al rispetto delle norme anti-

