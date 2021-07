Covid oggi Toscana | 63 contagi e zero morti | bollettino 10 luglio

Advertising

matteosalvinimi : Oggi con Maurizio Lupi e gli amici di Noi con l'Italia alla loro Assemblea nazionale. Il Covid ci ha insegnato che… - RegLiguria : VACCINI ANTI COVID, OPEN DAY NEL WEEKEND OGGI, SABATO 10 LUGLIO ASL1 Palabigauda Camporosso 8-18 Palasalute Imperi… - marcotravaglio : Sarà il caldo, saranno gli effetti cerebrali del Covid, ma ormai si ha l’impressione che la terra non ruoti più att… - fisco24_info : Covid oggi Puglia, 41 contagi e zero morti: bollettino 10 luglio: I dati di oggi dalla Regione… - positanonews : #Copertina #Covid Positano: anche oggi continuano le vaccinazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 499 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da- 19, di cui 9 (7 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa ...Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientisono complessivamente 85 (2 in più rispetto a ieri, più 2,4%), 16 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 6,7%). Le ...Il governatore Emiliano e il capo dipartimento salute Montanaro diffondono i dati della pandemia nella nostra regione. Tutti i numeri provincia per provincia e la mappa del contagio ...I dati dell'Aou Senese relativi alla situazione dell'emergenza Covid-19 al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, evidenziano oggi, sabato 10 luglio, 7 (0) ricoverati, dei quali 1 (0) in terapi ...