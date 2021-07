Covid oggi Marche, 35 contagi: bollettino 10 luglio (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 35 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2280 tamponi: 1.253 nel percorso nuove diagnosi (di cui 589 screening con percorso Antigenico) e 1027 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 2,8%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 35 (0 nella provincia di Macerata, 16 nella provincia di Ancona, 4 nella provincia di Pesaro-Urbino, 0 nella provincia di Fermo, 14 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (4 casi rilevati), contatti in setting ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 35 i nuovida coronavirus nellesecondo ildi, 10. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2280 tamponi: 1.253 nel percorso nuove diagnosi (di cui 589 screening con percorso Antigenico) e 1027 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 2,8%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 35 (0 nella provincia di Macerata, 16 nella provincia di Ancona, 4 nella provincia di Pesaro-Urbino, 0 nella provincia di Fermo, 14 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (4 casi rilevati), contatti in setting ...

