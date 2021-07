Covid oggi Lombardia, 205 contagi e 3 morti: bollettino 10 luglio (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 205 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Da tabella risultano 3 morti da ieri. Da inizio pandemia i decessi totali sono stati 33.798 nella Regione. Su 35.138 tamponi eseguiti la percentuale di positivi è dello 0,58%. In aumento i ricoverati in terapia intensiva, sono 37, 2 in più sul dato di ieri, in diminuzione invece i ricoverati in reparto che sono 121 ossia 6 in meno. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 205 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 10. Da tabella risultano 3da ieri. Da inizio pandemia i decessi totali sono stati 33.798 nella Regione. Su 35.138 tamponi eseguiti la percentuale di positivi è dello 0,58%. In aumento i ricoverati in terapia intensiva, sono 37, 2 in più sul dato di ieri, in diminuzione invece i ricoverati in reparto che sono 121 ossia 6 in meno. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

