Covid oggi Italia, 1.400 contagi e 12 morti: bollettino 10 luglio (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 1.400 i nuovi casi di Covid-19 in Italia secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Da tabella i morti sono stati 12. Secondo i dati del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 208.419 tamponi per un indice di positività dello 0,67%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 161, -8 rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.147 (-20). I guariti sono 1.763 nelle ultime 24 ore, complessivamente da inizio pandemia sono 4.101.102. Zero contagi da ieri in due regioni: Molise e Valle d'Aosta. LAZIO – Sono 176 i ...

