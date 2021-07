Covid oggi Emilia Romagna, 96 contagi e 2 morti: bollettino 10 luglio (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 96 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 20.320 tamponi con una percentuale di positività dello 0,4%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 31,2 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 21 nuovi casi, seguita da Piacenza con 16, poi Bologna con 14, Reggio Emilia e Rimini entrambe con 12 casi. A seguire Modena con 7, Ravenna con 5 casi, Il Circondario ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 96 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 10. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 20.320 tamponi con una percentuale di positività dello 0,4%. L’età media dei nuovi positivi diè 31,2 anni. La situazione deinelle province vede Parma con 21 nuovi casi, seguita da Piacenza con 16, poi Bologna con 14, Reggioe Rimini entrambe con 12 casi. A seguire Modena con 7, Ravenna con 5 casi, Il Circondario ...

