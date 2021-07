Covid oggi Campania, 210 contagi: bollettino 10 luglio (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 210 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 10 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Segnalato un morto, registrato ieri: il decesso è avvenuto in precedenza. I nuovi casi sono stati individuati su 7.435 tamponi molecolari e 6.048 antigenici. I pazienti Covid in terapia intensiva sono 15, negli altri reparti sono ricoverate 200 persone. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 6.822 (+80), mentre i dimessi/guariti sono 411.385 (+128). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 210 ida coronavirus in, 102021, secondo i dati deldella regione. Segnalato un morto, registrato ieri: il decesso è avvenuto in precedenza. I nuovi casi sono stati individuati su 7.435 tamponi molecolari e 6.048 antigenici. I pazientiin terapia intensiva sono 15, negli altri reparti sono ricoverate 200 persone. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 6.822 (+80), mentre i dimessi/guariti sono 411.385 (+128). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : Covid in Gb, la Variante Delta corre: 32mila contagi in un giorno. - RegLiguria : VACCINI ANTI COVID, OPEN DAY NEL WEEKEND OGGI, SABATO 10 LUGLIO ASL1 Palabigauda Camporosso 8-18 Palasalute Imperi… - marcotravaglio : Sarà il caldo, saranno gli effetti cerebrali del Covid, ma ormai si ha l’impressione che la terra non ruoti più att… - fiorani_pat : 1400 nuovi casi e 12 decessi oggi per covid in italia: evviva....grazie Gesu' - infoitinterno : Covid oggi Gb, 32mila contagi in un giorno -