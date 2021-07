Covid nel Lazio, il bollettino di sabato 10 luglio 2021: 176 nuovi positivi (115 a Roma) e 3 morti (Di sabato 10 luglio 2021) Covid nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 10 luglio. Su quasi 8mila tamponi ( - 274) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 176 nuovi casi positivi (+41) e 3 ... Leggi su leggo (Di sabato 10 luglio 2021)nel, ildi oggi10. Su quasi 8mila tamponi ( - 274) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 176casi(+41) e 3 ...

Advertising

AngeloSantoro : Però non è difficile da capire: chi è vaccinato doppia dose PUÒ contrarre il Covid ma nel 90% e passa dei casi NON in forma grave. - SkyTG24 : Il vaccino contro il Covid-19, se si sono completate le dosi previste, è efficace circa all’80% nel proteggere dall… - RobertoBurioni : Un articolo scientifico nel quale si affermava la pericolosità delle vaccinazioni anti-COVID, pubblicato nella rivi… - PrProsperi : RT @MMmarco0: 3 giornalisti RAI tra cui il telecronista della nazionale Alberto Rimedio sono risultati positivi al Covid dopo essere stati… - 539th : @OpencovidM @ProcessNamed @lucaxx85 @BristOliver il fatto credo sia che quando, come a settembre 2020 e forse anche… -