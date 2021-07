Covid Lombardia e Italia oggi, bollettino 10 luglio: 1.400 contagi e 12 morti (Di sabato 10 luglio 2021) Milano - Sono 1.400 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore , contro i 1.390 di ieri, ma soprattutto i 932 di sabato scorso, a conferma di un trend ormai chiaro di aumento settimanale . Con ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 10 luglio 2021) Milano - Sono 1.400 i nuovi casiinnelle ultime 24 ore , contro i 1.390 di ieri, ma soprattutto i 932 di sabato scorso, a conferma di un trend ormai chiaro di aumento settimanale . Con ...

