Covid | le ultime news Il bollettino | 1400 casi e 12 morti | tasso di positività 0 | 7% LIVE

(Di sabato 10 luglio 2021) Ue: consegnate dosi per vaccinare 70% adulti entro luglio.in crescita tra giovani. "Pronti a fornirne di più, anche contro varianti", ha dichiarato Von der Leyen. Variante Delta in crescita, allarme focolai fra i giovani. Dopo aver innalzato illlo di rischioin Sardegna, il governatore Solinas chiede di "non abbassare la guardia". Cluster tra studenti a Malta: bloccati più di 100 italiani. Brusaferro avverte: 11 regioni vedonoin aumento negli ultimi 7 giorni

Advertising

Corriere : Catalogna, tornano restrizioni: discoteche chiuse nel weekend, eventi solo per vaccinati - reggiotv : Sono 1.400 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri… - horottoilvetro : RT @GiaPettinelli: Covid: Sono 1.400 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.390. Sono invece 12 l… - infoitinterno : Covid Lazio, 176 nuovi casi positivi (+41) e 3 decessi ( = ) nelle ultime 24 ore - infoitsalute : Covid 19 Sicilia, ancora Caltanissetta ha il record di contagi, incidenza sempre alta | BlogSicilia - Ultime notizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

Il Sole 24 ORE

Dopo aver innalzato il livello di rischioin Sardegna, il governatore Solinas chiede di 'non abbassare la guardia'. Cluster tra studenti a Malta: bloccati più di 100 italiani. Brusaferro ...ROMA " Lievissimo incremento dei casiin Italia nelle24 ore. I nuovi contagiati secondo quanto rilevato dal consueto bollettino del ministero della Salute, sono 1.400 (+10) a fronte di un numero di tamponi effettuati ...Le notizie di oggi 10 luglio sul contagio da SARS-CoV2 - Il bollettino della Protezione Civile Nazionale sulla situazione pandemica in provincia di Benevento ha comunicato che i nuovi positivi in prov ...Coronavirus, la situazione. Aggiornamento 10 luglio. Lombardia. Sono 205 i nuovi casi da Covid-19 registrati in Lombardia il 10 luglio, in diminuzione rispetto a ieri (230), su 35.138 tamponi eseguiti ...