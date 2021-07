Covid, le ultime news. Bollettino: 1.400 casi e 12 decessi. Tasso di positività 0,7%. LIVE (Di sabato 10 luglio 2021) Processati 208.419 tamponi in 24 ore. Ue: consegnate dosi per vaccinare il 70% degli adulti entro luglio. "Pronti a fornirne di più, anche contro varianti", ha dichiarato Von der Leyen. Variante Delta in crescita, allarme focolai fra i giovani. Dopo aver innalzato il LIVEllo di rischio Covid in Sardegna, il governatore Solinas chiede di "non abbassare la guardia". Cluster tra studenti a Malta: bloccati più di 100 italiani. Brusaferro avverte: 11 regioni vedono casi in aumento negli ultimi 7 giorni Leggi su tg24.sky (Di sabato 10 luglio 2021) Processati 208.419 tamponi in 24 ore. Ue: consegnate dosi per vaccinare il 70% degli adulti entro luglio. "Pronti a fornirne di più, anche contro varianti", ha dichiarato Von der Leyen. Variante Delta in crescita, allarme focolai fra i giovani. Dopo aver innalzato illlo di rischioin Sardegna, il governatore Solinas chiede di "non abbassare la guardia". Cluster tra studenti a Malta: bloccati più di 100 italiani. Brusaferro avverte: 11 regioni vedonoin aumento negli ultimi 7 giorni

