Covid | le notizie di oggi Variante Delta in crescita | allarme focolai fra i giovani LIVE

(Di sabato 10 luglio 2021) Ilrialza la testa: ieri terzo giorno consecutivo con oltre mille nuovi contagi. Indice rt in risalita, allo 0,66. Cluster tra studenti a Malta: bloccati 70 italiani. Brusaferro avverte: 11 regioni vedono casi in aumento negli ultimi 7 giorni. Il vaccino è efficace all'80% nel proteggere dall'infezione e fino al 100% dagli effetti più gravi della malattia, secondo l'Iss

Advertising

Agenzia_Ansa : Tre contagiati al covid nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio. Anche Alberto… - Agenzia_Ansa : Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un'operazione di tracciamento… - MediasetTgcom24 : Iss: i 4 vaccini attualmente approvati proteggono da tutte le varianti #covid - notadeculoare : (ANSA-AFP) - HANOI, 09 LUG - La più grande città e capitale economica del Vietnam, Ho Chi Minh City, è da oggi e pe… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Covid, Ungheria: oltre 30 mila i morti da inizio pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie

Il Sole 24 ORE

Argomenti trattati, Pfizer e BioNTech: 'Vaccino aggiornato contro la variante Delta', vaccino Pfizer e BioNTech: ipotesi terza dose, vaccino Pfizer e BioNTech: il caso di Israele ...... ricoveri e morti da Lombardia e Lazio, Campania e Piemonte, Sicilia e Veneto Il bollettino... Le ultimedalle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle regioni: LOMBARDIA Sono ...A tutte le habituée dei filler all'acido ialuronico: non ci sono controindicazioni a vaccinarsi. Quel che conta è attenersi ad alcune raccomandazioni di buon senso (senza cedere alle fake news) ..."Il focolaio Covid alle ex Reggiane è sotto controllo. C’è totale sorveglianza sanitaria e le persone, vivendo ai margini, non hanno avuto grandi contatti coi cittadini e non sono entrati di certo nei ...