Covid, le news. Ue: consegnate dosi per vaccinare il 70% degli adulti entro luglio. LIVE (Di sabato 10 luglio 2021) "Pronti a fornirne di più, anche contro varianti" ha dichiarato Von der Leyen. Variante Delta in crescita, allarme focolai fra i giovani. Dopo aver innalzato il LIVEllo di rischio Covid in Sardegna, il governatore Solinas chiede di "non abbassare la guardia". Cluster tra studenti a Malta: bloccati 70 italiani. Brusaferro avverte: 11 regioni vedono casi in aumento negli ultimi 7 giorni. Il vaccino è efficace all'80% nel proteggere dall'infezione e fino al 100% dagli effetti più gravi della malattia, secondo l'Iss Leggi su tg24.sky (Di sabato 10 luglio 2021) "Pronti a fornirne di più, anche contro varianti" ha dichiarato Von der Leyen. Variante Delta in crescita, allarme focolai fra i giovani. Dopo aver innalzato illlo di rischioin Sardegna, il governatore Solinas chiede di "non abbassare la guardia". Cluster tra studenti a Malta: bloccati 70 italiani. Brusaferro avverte: 11 regioni vedono casi in aumento negli ultimi 7 giorni. Il vaccino è efficace all'80% nel proteggere dall'infezione e fino al 100% dagli effetti più gravi della malattia, secondo l'Iss

Advertising

LaStampa : Covid, l’Ema mette in guardia: “Pfizer e Moderna possono provocare problemi al cuore” - repubblica : Covid, focolai tra i ragazzi dopo la vacanza sul Gargano: una trentina di positivi in tutta Italia - repubblica : ?? Covid, Pfizer chiede il via libera per la terza dose. La risposta di Fda (ente regolatore Usa): 'Non serve' - AniefTorino : SCUOLA e PA – La Regione Sicilia impone il vaccino anti-Covid ai lavoratori, per il Garante della Privacy la richie… - paoloangeloRF : L'Ospedale di Crema è «Covid free» -