(Di sabato 10 luglio 2021) Diverse regioni sono coinvolte in un'operazione di tracciamento di casi che sarebbero natipermanenza di alcuni ragazzi in un campeggio a Manfredonia. Cresce l'attenzione anche a Codogno, dopo che si sono riscontrati diversi positivi in seguito a una serata in un club, così come a Roma dopo un evento musicale andato in scena nel giardino di un locale

repubblica : Covid, focolai tra i ragazzi dopo la vacanza sul Gargano: una trentina di positivi in tutta Italia - fanpage : ULTIM'ORA Il telecronista voce degli Azzurri è tra i giornalisti positivi al Covid-19 - matteosalvinimi : Oggi con Maurizio Lupi e gli amici di Noi con l'Italia alla loro Assemblea nazionale. Il Covid ci ha insegnato che… - giuseppelandi : RT @ImolaOggi: ??Vaccini Covid, Aifa: in Italia 11,9% segnalazioni di eventi avversi gravi - SkyTG24 : Covid Italia, dalla Puglia alla Lombardia: ecco dove si registrano i nuovi focolai -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

... cioè ridurre l'impatto epidemiologico di- 19 alle dimensioni di una pandemia influenzale normale, in termini di ospedalizzazioni e decessi. Ogni anno ini morti per influenza e ...... la commissione bilancio ha dato il via libera all'estensione dei contributi a fondo perduto per l'emergenzaalle imprese con ricavi fra i 10 e i 15 milioni di euro. Per la misura sono state ...La Cannizzaro, 28 anni, non rientra in Italia da marzo 2020 a causa del ‘Travel ban’ voluto dall’ex presidente Donald Trump ...Il prefetto Rolli: "Non c’è una preclusione assoluta, ma ora sono inopportuni. Con le norme anti-Covid i paletti sono stretti e le regole vanno rispettate" ...