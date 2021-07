Covid Italia, bollettino oggi 10 luglio: 1.400 nuovi casi e 12 morti. Tasso di positività allo 0,7% (Di sabato 10 luglio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 10 luglio 2021. Sono 1.400 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 1390) e 12 i morti (ieri 25). I tamponi sono stati 208.419... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 10 luglio 2021), ildi102021. Sono 1.400 iregistrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 1390) e 12 i(ieri 25). I tamponi sono stati 208.419...

Advertising

repubblica : Covid, focolai tra i ragazzi dopo la vacanza sul Gargano: una trentina di positivi in tutta Italia - fanpage : ULTIM'ORA Il telecronista voce degli Azzurri è tra i giornalisti positivi al Covid-19 - Corriere : Catalogna, tornano restrizioni: discoteche chiuse nel weekend, eventi solo per vaccinati - Robertoruggine : RT @HuffPostItalia: Covid, balzo della variante Delta in Italia dal 5,2% di maggio al 27,7% di giugno - ElioLannutti : Covid in Italia, il bollettino di sabato 10 luglio 2021: 1.400 casi e 12 morti nelle ultime 24 ore -