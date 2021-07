Covid Italia, 1.400 contagi e 12 morti: bollettino 10 luglio (Di sabato 10 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 1.400 i nuovi casi di Covid-19 in Italia secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Da tabella i morti sono stati 12. Secondo i dati del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 208.419 tamponi con un indice di positività dello 0,67%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 161, 8 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.147, 20 in meno. I guariti sono 1.763 nelle ultime 24 ore, complessivamente da inizio pandemia sono 4.101.102. LOMBARDIA - Sono 205 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 1.400 i nuovi casi di-19 insecondo ildi oggi, 10. Da tabella isono stati 12. Secondo i dati del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 208.419 tamponi con un indice di positività dello 0,67%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 161, 8 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.147, 20 in meno. I guariti sono 1.763 nelle ultime 24 ore, complessivamente da inizio pandemia sono 4.101.102. LOMBARDIA - Sono 205 i nuovida Coronavirus in Lombardia secondo ...

