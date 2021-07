Covid, in Italia 1400 nuovi casi e 12 decessi (Di sabato 10 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lievissimo incremento dei casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi contagiati secondo quanto rilevato dal consueto bollettino del ministero della Salute, sono 1.400 (+10) a fronte di un numero di tamponi effettuati superiore rispetto a ieri, 208.419. Dato che fa decrescere leggermente il tasso di positività allo 0,67%. Si dimezzano i decessi, 12 (-13). I guariti sono 1.763, mentre gli attuali positivi scendono di 381 attestandosi su un numero totale di 41.015. Nuovo calo negli ospedali. I pazienti ricoverati sono 1.147 (-20), 161 (-8) i degenti ospitati attualmente nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lievissimo incremento deiinnelle ultime 24 ore. Icontagiati secondo quanto rilevato dal consueto bollettino del ministero della Salute, sono 1.400 (+10) a fronte di un numero di tamponi effettuati superiore rispetto a ieri, 208.419. Dato che fa decrescere leggermente il tasso di positività allo 0,67%. Si dimezzano i, 12 (-13). I guariti sono 1.763, mentre gli attuali positivi scendono di 381 attestandosi su un numero totale di 41.015. Nuovo calo negli ospedali. I pazienti ricoverati sono 1.147 (-20), 161 (-8) i degenti ospitati attualmente nelle ...

Advertising

repubblica : Covid, focolai tra i ragazzi dopo la vacanza sul Gargano: una trentina di positivi in tutta Italia - fanpage : ULTIM'ORA Il telecronista voce degli Azzurri è tra i giornalisti positivi al Covid-19 - HuffPostItalia : Covid, balzo della variante Delta in Italia dal 5,2% di maggio al 27,7% di giugno - Sandro_Bo_ : Ma scortano ancora i furgoni col #vaccino in arrivo? O era solo una sceneggiata? ?? - infoitinterno : Covid in Italia, 1.394 nuovi casi e 13 morti nelle ultime 24 ore -