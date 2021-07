Covid, in Italia 1.400 nuovi casi e 12 morti (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 208.419 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è dello 0,67%, stabile rispetto allo 0,7% di ieri Leggi su rainews (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 208.419 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è dello 0,67%, stabile rispetto allo 0,7% di ieri

Advertising

repubblica : Covid, focolai tra i ragazzi dopo la vacanza sul Gargano: una trentina di positivi in tutta Italia - fanpage : ULTIM'ORA Il telecronista voce degli Azzurri è tra i giornalisti positivi al Covid-19 - HuffPostItalia : Covid, balzo della variante Delta in Italia dal 5,2% di maggio al 27,7% di giugno - FrancescaTibo : RT @gianlucaguidi: E comunque tra una rottura di COVID e l’altra, l’#Italia domenica tra #Wembley e #wimbledon sta ristrutturando il Vallo… - Leonard48598239 : @titina_q Situazione Covid in Italia 10-07-21: 1400 contagi 12 morti. -