Covid, in Gran Bretagna altri 32mila contagi alla vigilia della finale Euro2020 (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 32.367 i nuovi casi di coronavirus registrati in Gran Bretagna su oltre un milione di test effettuati. Lo certificano i dati diffusi alla vigilia della finale degli Europei di calcio fra Italia e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 32.367 i nuovi casi di coronavirus registrati insu oltre un milione di test effettuati. Lo certificano i dati diffusidegli Europei di calcio fra Italia e ...

Advertising

borghi_claudio : @VivaldiGiovanni @M_Fedriga Per me sarebbe meglio che la gente la smettesse tout court di esternare su vaccini e co… - fattoquotidiano : Covid, nuovo picco di casi in Gran Bretagna: sono 32.500 a 4 giorni dalla finale degli Europei a Londra - MediasetTgcom24 : Variante Delta spaventa la Gran Bretagna, picco di 28mila nuovi casi | Festa in un locale a Codogno: scoppia focola… - Noe_Urdangaray : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Gran Bretagna altri 32mila contagi alla vigilia della finale Euro2020 #covid - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Gran Bretagna altri 32mila contagi alla vigilia della finale Euro2020 #covid -