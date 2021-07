Covid Francia, 4.696 contagi e 19 morti: bollettino 10 luglio (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 4.696 i nuovi contagi da Coronavirus in Francia secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Nelle ultime 24 ore ci sono stati, inoltre, 19 morti. Il numero di nuovi casi Covid continua a crescere, ieri i nuovi positivi erano 4.580, e una settimana fa 3mila. Il tasso di positività è salito all’1,1%, contro l’1 di ieri. I decessi sono stati 19 nelle ultime 24 ore. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 4.696 i nuovida Coronavirus insecondo ildi oggi, 10. Nelle ultime 24 ore ci sono stati, inoltre, 19. Il numero di nuovi casicontinua a crescere, ieri i nuovi positivi erano 4.580, e una settimana fa 3mila. Il tasso di positività è salito all’1,1%, contro l’1 di ieri. I decessi sono stati 19 nelle ultime 24 ore. L'articolo proviene da Italia Sera.

