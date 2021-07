Covid, focolaio tra studenti a Malta: bloccati settanta italiani (Di sabato 10 luglio 2021) Malta ha il più alto tasso di vaccinati al mondo. Le comitive di teenager, però, hanno fatto esplodere i contagi. Stop a corsi e ingressi Da una settimana, comitive e comitive di teenagers italiani hanno portato di nuovo vita tra le strade di Malta, con il loro accesso a Paesi esteri. Oltre questo, però, c’è una preoccupazione molto grossa che riguarda il dato dei contagi, che è riesploso anche nel Paese col più alto tasso al mondo di residenti completamente vaccinati. Il 90% dei 252 casi attualmente attivi (di cui soli tre ricoverati) riguarda giovani stranieri entrati nel Paese con un test molecolare negativo. Molti giovani, ... Leggi su zon (Di sabato 10 luglio 2021)ha il più alto tasso di vaccinati al mondo. Le comitive di teenager, però, hanno fatto esplodere i contagi. Stop a corsi e ingressi Da una settimana, comitive e comitive di teenagershanno portato di nuovo vita tra le strade di, con il loro accesso a Paesi esteri. Oltre questo, però, c’è una preoccupazione molto grossa che riguarda il dato dei contagi, che è riesploso anche nel Paese col più alto tasso al mondo di residenti completamente vaccinati. Il 90% dei 252 casi attualmente attivi (di cui soli tre ricoverati) riguarda giovani stranieri entrati nel Paese con un test molecolare negativo. Molti giovani, ...

