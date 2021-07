Covid, focolai a Malta: sull'isola bloccati almeno 120 italiani (Di sabato 10 luglio 2021) Sale il numero di italiani in quarantena a Malta: ora sono tra 120 e 130 i connazionali che si sono messi in contatto con l'ambasciata italiana. Circa 50 sono positivi al Covid, mentre gli altri sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 luglio 2021) Sale il numero diin quarantena a: ora sono tra 120 e 130 i connazionali che si sono messi in contatto con l'ambasciata italiana. Circa 50 sono positivi al, mentre gli altri sono ...

repubblica : Covid, focolai tra i ragazzi dopo la vacanza sul Gargano: una trentina di positivi in tutta Italia - Tg3web : Preoccupano i nuovi focolai di covid soprattutto tra i giovani. A Malta bloccati 70 ragazzi, sull'isola per una vac… - sferriam : RT @Tg3web: Preoccupano i nuovi focolai di covid soprattutto tra i giovani. A Malta bloccati 70 ragazzi, sull'isola per una vacanza studio,… - andruszka71 : Da quando c'è #Draghi siamo rispettati in tutto il mondo. #Covid, a Malta focolai tra studenti: almeno 120 italiani… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Preoccupano i nuovi focolai di covid soprattutto tra i giovani. A Malta bloccati 70 ragazzi, sull'isola per una vacanza studio,… -