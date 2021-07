Covid, balzo della variante Delta in Italia dal 5,2% di maggio al 27,7% di giugno (Di sabato 10 luglio 2021) In Italia, “in base ai dati attualmente disponibili, la percentuale dei casi” da varianti Kappa e Delta (famiglia ‘indiana’) “riportati alla Sorveglianza integrata Covid-19 è aumentata dal 5,2% nel mese di maggio 2021 al 27,7% nel mese di giugno; la quasi totalità dei quali ascrivibili alla variante Delta”. E’ quanto si legge nel rapporto dell’Istituto superiore di sanità ‘Prevalenza e distribuzione delle varianti di Sars-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia’, aggiornato al 5 luglio.Nel report si evidenzia la necessità di “grande ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 luglio 2021) In, “in base ai dati attualmente disponibili, la percentuale dei casi” da varianti Kappa e(famiglia ‘indiana’) “riportati alla Sorveglianza integrata-19 è aumentata dal 5,2% nel mese di2021 al 27,7% nel mese di; la quasi totalità dei quali ascrivibili alla”. E’ quanto si legge nel rapporto dell’Istituto superiore di sanità ‘Prevalenza e distribuzione delle varianti di Sars-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in’, aggiornato al 5 luglio.Nel report si evidenzia la necessità di “grande ...

