Covid, allerta internazionale Ministero Salute: variante delta al 70% ad agosto (Di sabato 10 luglio 2021) Per la fine del prossimo mese potrebbe salire al 90%. Contagi tra tifosi di ritorno dagli stadi di Euro2020 e tra turisti tornati soprattutto da Spagna e Portogallo Leggi su ilsole24ore (Di sabato 10 luglio 2021) Per la fine del prossimo mese potrebbe salire al 90%. Contagi tra tifosi di ritorno dagli stadi di Euro2020 e tra turisti tornati soprattutto da Spagna e Portogallo

Tg3web : Preoccupano i nuovi focolai di covid soprattutto tra i giovani. A Malta bloccati 70 ragazzi, sull'isola per una vac… - NewsElezioni : Allerta Delta,causa tifosi e vacanzieri Si diffonde sempre più in Italia e nel mondo la variante Delta. Molti Paesi… - LibralonEddi : RT @molumbe: Documento del Ministero della Salute relativo all’allerta internazionale della variante Delta del Covid-19 10 Luglio 2021 ?? h… - GFabrygherardi : RT @molumbe: Documento del Ministero della Salute relativo all’allerta internazionale della variante Delta del Covid-19 10 Luglio 2021 ?? h… - bizcommunityit : Covid, aumento contagi in Europa. Preoccupa la Spagna: allerta del ministero della Salute -