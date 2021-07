Covid, al via le cure per i minorenni bloccati a Malta. Almeno 120 gli italiani in quarantena: le norme non consentono il rientro dei negativi (Di sabato 10 luglio 2021) L'avvocato Grimaldi, a cui si è rivolta la madre di una giovane napoletana: "Sette giorni senza terapie, oggi i ragazzi sono stati contattati dai nostri medici" Leggi su repubblica (Di sabato 10 luglio 2021) L'avvocato Grimaldi, a cui si è rivolta la madre di una giovane napoletana: "Sette giorni senza terapie, oggi i ragazzi sono stati contattati dai nostri medici"

