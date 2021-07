Covid, 70 minorenni italiani bloccati a Malta: ci sono 10 giovani dalla Campania (Di sabato 10 luglio 2021) I giovanissimi, dei quali 10 campani, sono rimasti bloccati a Malta dopo la scoperta di 21 casi di positività al Covid-19. Circa 70 ragazzi italiani minorenni, di cui 10 provenienti dalla Campania, in vacanza a Malta si trovano bloccati sull’isola in quanto 21 di loro sono risultati positivi sintomatici. A rendere nota la vicenda è Leggi su 2anews (Di sabato 10 luglio 2021) Issimi, dei quali 10 campani,rimastidopo la scoperta di 21 casi di positività al-19. Circa 70 ragazzi, di cui 10 provenienti, in vacanza asi trovanosull’isola in quanto 21 di lororisultati positivi sintomatici. A rendere nota la vicenda è

Advertising

Corriere : Bloccati in quarantena a Malta 70 ragazzini italiani. Chiuse le scuole di inglese, s... - ArmandaGelsomin : RT @Corriere: Bloccati in quarantena a Malta 70 ragazzini italiani. Chiuse le scuole di inglese, s... - Nadiaurbano74 : RT @SecolodItalia1: Covid, 70 minorenni italiani bloccati a Malta. L’isola chiude le frontiere e le scuole di inglese - infoitinterno : Covid, 70 minorenni italiani bloccati a Malta: «Stanchi e spaventati» - emsiclaire5 : RT @Corriere: Bloccati in quarantena a Malta 70 ragazzini italiani. Chiuse le scuole di inglese, s... -