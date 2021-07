COVID-19, MUTAZIONE EPSILON RESISTE AI VACCINI. Come Previsto da Bolgan e Nature. Variante Delta, Strage in Russia: Giallo da Bio-Arma? (Di sabato 10 luglio 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: inchiesta di Gospa News «Sarà molto probabile dover fare una terza dose di vaccino anti-COVID, un richiamo che sarà probabilmente ‘modificato’ per coprire le varianti». Lo aveva annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a fine maggio spiegando che si dovrà quindi «passare da una fase straordinaria ad una fase ordinaria, e penso che questa nuova ordinarietà possa essere affidata alla nostra straordinaria rete di medici di medicina generale». L’obiettivo dell’immunità di gregge a settembre è di fatto sfumato dopo questa affermazione. Con essa è svanita anche l’unica motivazione robusta a sostegno del D.L. ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: inchiesta di Gospa News «Sarà molto probabile dover fare una terza dose di vaccino anti-, un richiamo che sarà probabilmente ‘modificato’ per coprire le varianti». Lo aveva annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a fine maggio spiegando che si dovrà quindi «passare da una fase straordinaria ad una fase ordinaria, e penso che questa nuova ordinarietà possa essere affidata alla nostra straordinaria rete di medici di medicina generale». L’obiettivo dell’immunità di gregge a settembre è di fatto sfumato dopo questa affermazione. Con essa è svanita anche l’unica motivazione robusta a sostegno del D.L. ...

Advertising

Antonio76150413 : AVVISO AI NAVIGANTI La variante 24 si cura come il covid 19. Cambiano i tempi di incubazione ma la terapia riesce… - anitaelaura : RT @bisagnino: COVID-19, MUTAZIONE EPSILON, PERCHE’ RESISTE AI VACCINI. Incubo Previsto da Bolgan e Nature. Variante Delta, Strage in Russi… - bisagnino : COVID-19, MUTAZIONE EPSILON, PERCHE’ RESISTE AI VACCINI. Incubo Previsto da Bolgan e Nature. Variante Delta, Strage… - LibertadiScelta : RT @Fabio_Carisio: COVID-19, MUTAZIONE EPSILON, PERCHE’ RESISTE AI VACCINI. Incubo Previsto da Bolgan e Nature. Variante Delta, Strage in R… - Fabio_Carisio : COVID-19, MUTAZIONE EPSILON, PERCHE’ RESISTE AI VACCINI. Incubo Previsto da Bolgan e Nature. Variante Delta, Strage… -