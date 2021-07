Covid-19, i dati sui contagi nel bollettino della Regione Campania (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 210 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania. A comunicarlo è il bollettino ordinario diramato dalla Protezione Civile che parla anche di 1 decesso nelle ultime 48 ore. Di seguito i dati nel dettaglio: Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 210 (*) Tamponi molecolari del giorno: 7.435 Tamponi antigenici del giorno: 6.048Deceduti: 1 (**) ** Nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri Report posti letto su base regionale:Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 210 i nuovi positivi al-19 in. A comunicarlo è ilordinario diramato dalla Protezione Civile che parla anche di 1 decesso nelle ultime 48 ore. Di seguito inel dettaglio: Questo ildi oggi: (aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 210 (*) Tamponi molecolari del giorno: 7.435 Tamponi antigenici del giorno: 6.048Deceduti: 1 (**) ** Nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri Report posti letto su base regionale:Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti ...

