Costanza Caracciolo | allenamento da urlo | è sempre al top – VIDEO

(Di sabato 10 luglio 2021) Un fisico da sogno, quello mostrato nel suo ultimoda. L’ex velina è in gran forma ma c’è un motivo… E’ stata tra le ballerine del piccolo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

infoitinterno : Federica Nargi e Costanza Caracciolo, festa per la Nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Costanza Caracciolo

BlogLive.it

Sul post appena pubblicato non sono mancate le congratulazioni da parte della campionessa del nuoto Federica Pellegrini, ma anche da diversi volti noti come(ex velina di Striscia ...Anche in questo caso non sono mancati gli auguri vip, tra i quali quelli di Federica Pellegrini, Filippo Magnini e. Era da tempo che i fan sospettavano qualcosa, complici forse ...Un fisico da sogno, quello mostrato nel suo ultimo video da Costanza Caracciolo. L’ex velina è in gran forma ma c’è un motivo… E’ stata tra le ballerine del piccolo schermo che ne hanno caratterizzato ...Federica Nargi e Costanza Caracciolo hanno tifato per l'Italia da Formentera insieme con Alessandro Matri e Bobo Vieri ...