Cosa può insegnare il Tribunale più veloce d'Italia alla giustizia 'lumaca' (Di sabato 10 luglio 2021) AGI - “Qualche anno fa arrivò dal Ministero a tutti i giudici civili d'Italia la richiesta di segnalare le cause ultratriennali invitandoli a metterle in priorità. Risposi che ero spiacente ma non avevo nulla da segnalare perché da noi non ce n'era nemmeno una”. E' in questo episodio l'essenza del ‘miracolo' di velocità del Tribunale del Lavoro di Milano raccontato dal giudice Pietro Martello che l'ha diretto per otto anni fino a pochi mesi fa, quando è andato in pensione. La cause durano poco più di quattro mesi “Le cause di lavoro qui durano in media poco più di 4 mesi, siamo i più veloci in Italia e tra i migliori d'Europa – spiega ... Leggi su agi (Di sabato 10 luglio 2021) AGI - “Qualche anno fa arrivò dal Ministero a tutti i giudici civili d'la richiesta di segnalare le cause ultratriennali invitandoli a metterle in priorità. Risposi che ero spiacente ma non avevo nulla da segnalare perché da noi non ce n'era nemmeno una”. E' in questo episodio l'essenza del ‘miracolo' di velocità deldel Lavoro di Milano raccontato dal giudice Pietro Martello che l'ha diretto per otto anni fino a pochi mesi fa, quando è andato in pensione. La cause durano poco più di quattro mesi “Le cause di lavoro qui durano in media poco più di 4 mesi, siamo i più veloci ine tra i migliori d'Europa – spiega ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa può Covid - 19: in Uganda manca l'ossigeno, giugno il mese con più vittime Il Lacor chiede solo un piccolo contributo a chi se lo può permettere. Oggi l'urgenza, oltre all'... ma insegnare loro cosa fare nella necessità, altrimenti questo sarebbe solo un grandissimo insulto. ...

Traditori! Il decreto della dignità persa 34/2014), a liberalizzare (appunto, ancora) ogni cosa. Ecco, il decreto dignità non avrà licenziato ... certo, ma anche territoriale o semplicemente aziendale) si può andare in deroga al meccanismo ...

