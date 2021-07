CorSport | il Napoli valuta il ritorno di Bakayoko

Advertising

napolista : Spalletti ha richiesto un centrocampista fisico, muscolare, e Bakayoko si adatta al profilo - TheNapoliZone : ????| '#Spalletti considera #Insigne il primo degli intoccabili. Il #Napoli vedrà il giocatore e il suo agente subito… - SSCNapoli_FL : ?? | Luciano Spalletti ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis di confermare Bakayoko. Nelle prossime settimana ci saran… - salvione : Calciomercato Sambenedettese, Cataldi dal Napoli Primavera - salvione : Napoli, visite per Ghoulam: l'iter di recupero prosegue bene -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Napoli

CalcioNapoli24

Sul. Il presidente delavrebbe voluto che una delegazione di presidenti incontrasse Draghi e il rinvio della cerimonia dei calendari. preferita la linea moderata Ieri la Serie A si è ...Ultime mercato- È già stato scritto che il difensore delKalidou Koulibaly abbia avanzato una richiesta di appuntamento al presidente Aurelio De Laurentiis , per comprendere gli eventuali sviluppi e magari le esigenze del club. Ne parla il Corriere ...Si avvicina il giorno della finalissima. Domenica l'Italia affronterà l'Inghilterra a Wembley, in quello che è stato un Europeo itinerante per tutti, tranne che per gli inglesi. E la UEFA si prende la ...In prima pagina stamane sul Corriere dello Sport troviamo un'intervista a mister Fabio Capello, dal titolo: "Si può fare!". "Mancini ha fatto un lavoro di ...