Coronavirus Toscana | le anticipazioni di Giani | 63 positivi | 9 860 test | tasso 0 | 64%

(Di sabato 10 luglio 2021) Ecco i dati anticipati dal Governatoresu facebook in merito alla situazione del Covid-19 inL'articolo proviene da Firenze Post.

I nuovi casi registrati insono 63 (14 in più di ieri quando erano 41). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.429 tamponi molecolari (ieri erano 5.689) e 4.431 test rapidi (ieri erano 5.Il presidente Giani ha anche comunicato che il portale delle prenotazioni è aperto per tutte le persone con più di 12 anni su https://prenotavaccino.sanita..it/ . Inoltre è stato aggiornato ...Dopo la stagione 2020/2021, interrotta a causa della pandemia da Covid-19, gli Amici della Musica di Firenze tornano con un nuovo e ricco cartellone di concerti, riprendendo con regolarità l’attività ...Diminuiscono il numero dei nuovi casi registrati in Toscana, la percentuale sulle nuove positività e quella sulle prime diagnosi. Questo è quanto emerge dal bollettino Covid di oggi, sabato 10 luglio, ...