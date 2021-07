Coronavirus: oggi al GOM di Reggio Calabria nessun morto, calano ancora i ricoverati. Il bollettino ufficiale (Di domenica 11 luglio 2021) Coronavirus: nelle ultime ventiquattro ore al GOM di Reggio Calabria sono stati 137 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Uno di questi sono risultati positivi al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 69.688 (386 nella sola giornata di ieri). Di queste, 37.112 sono prime dosi, 32.576 sono, invece, seconde dosi. (Il dato è aggiornato a ieri). Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 137 i soggetti sottoposti allo ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021): nelle ultime ventiquattro ore al GOM disono stati 137 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Uno di questi sono risultati positivi al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” dicomunica che le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 69.688 (386 nella sola giornata di ieri). Di queste, 37.112 sono prime dosi, 32.576 sono, invece, seconde dosi. (Il dato è aggiornato a ieri). Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 137 i soggetti sottoposti allo ...

Advertising

sole24ore : #Coronavirus Italia: oggi altri 1.400 casi e 12 vittime. Il “tasso di positività”, cioè il rapporto tra il numero t… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 10 luglio: 1.400 nuovi casi e 12 morti. Tasso di positività 0,67 - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 10 luglio: 1763 nuovi casi e 12 morti - lellacrespi : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 10 luglio: 1763 nuovi casi e 12 morti - ARLC69 : @biscone69 Sei sicuro di poter andare in USA? A me, l'agenzia aveva risposto picche , perché per turismo, non si p… -