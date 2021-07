Coronavirus | l' incidenza dei casi sale in più province Ecco quali in Calabria e Sicilia

(Di sabato 10 luglio 2021) La curva dell’epidemia d Covid-19 continua a salire in tutta Italia: l’cresce ed è superiore a 10per 100.000 abitanti in 33; fra queste, 11 hanno un’superiore...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus incidenza

... prosegue, le province che "negli ultimi 14 giorni mostrano un trend di aumento dell'di positivi e che hanno al tempo stesso un valore dell'negli ultime sette giorni maggiore di ......una leggera risalita dell'indice Rt in Italia relativo alla pandemia di nuovo: l'indice ... come confermato peraltro anche dall'incremento del valore dell', passata dai 9 nuovi casi ...La variante delta del coronavirus, che ha fatto risalire vertiginosamente i contagi nel Regno Unito, comincia a preoccupare anche l'Italia, ...Caltanissetta ha un'incidenza superiore a 20. Incidenza in crescita anche nelle province di Ragusa, Trapani, Palermo, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria ...