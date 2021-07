Coronavirus in Toscana: 63 nuovi casi e nessun decesso (Di sabato 10 luglio 2021) In Toscana sono 244.861 i casi di positività al Coronavirus, 63 in più rispetto a ieri (61 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto ... Leggi su firenzetoday (Di sabato 10 luglio 2021) Insono 244.861 idi positività al, 63 in più rispetto a ieri (61 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico). Isono lo 0,03% in più rispetto ...

