Coronavirus | in Italia trend contagi in crescita Variante Delta | allarme in molti Paesi

(Di sabato 10 luglio 2021) Ammontano a 1.400 (1.390 ieri) i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in, mentre i morti sono stati 12 (ieri 25). Lo rende noto il ministero della Sanità che aggiunge che sono stati effettuati 208.419 nuovi tamponi (12 mila in più di ieri). Sempre nelle ultime 24 ore sono stati, invece, 6 i nuovi ingressi in terapia intensiva e 161 sono i ricoveri totali per Covid nelle strutture sanitariene. Attualmente sono 41.015 i positivi mentre sale a 127.768 il totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia. Il tasso di positività rimane stabile allo 0,7%.La rapida avanzata della, con ...

Coronavirus Italia

