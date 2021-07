Coronavirus, circolare ministero: in Europa a inizio agosto 70% contagi da variante delta (Di sabato 10 luglio 2021) Monitorare l’andamento dei contagi, tracciare i contatti, sequenziare i campioni per stimare la circolazione delle varianti, proseguire con le vaccinazioni per completare il ciclo prima possibile soprattutto... Leggi su feedpress.me (Di sabato 10 luglio 2021) Monitorare l’andamento dei, tracciare i contatti, sequenziare i campioni per stimare la circolazione delle varianti, proseguire con le vaccinazioni per completare il ciclo prima possibile soprattutto...

Advertising

Marilenapas : RT @RaiNews: #coronavirus #VarianteDelta 'L'allentamento delle misure di controllo nelle ultime settimane ha generato un aumento della mobi… - thomasschael : RT @RaiNews: #coronavirus #VarianteDelta 'L'allentamento delle misure di controllo nelle ultime settimane ha generato un aumento della mobi… - OnlineAletheia : Emergenza coronavirus, casi in - Inter_Rompi : RT @novabbetweet: Il covid ha creato l’economia che gira (che non è l’economia circolare). Ad alcuni sono girati in tasca molti soldi, ad a… - RaiNews : #coronavirus #VarianteDelta 'L'allentamento delle misure di controllo nelle ultime settimane ha generato un aumento… -