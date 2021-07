Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 10 luglio (Di sabato 10 luglio 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 10 luglio. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazione Coronavirus in Campania“Ad agosto l’Italia si rimescola perché arrivano al Sud milioni di nostri concittadini del Nord, ma anche da paesi esteri. Siamo la Regione con la più alta densità abitativa in Europa, siamo anche quella più a rischio. Per questo motivo abbiamo deciso di rendere obbligatorio l’uso della mascherina in Campania”, ha spiegato il presidente De Luca nel ... Leggi su vesuvius (Di sabato 10 luglio 2021) Ildelladi10. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazionein“Ad agosto l’Italia si rimescola perché arrivano al Sud milioni di nostri concittadini del Nord, ma anche da paesi esteri. Siamo lacon la più alta densità abitativa in Europa, siamo anche quella più a rischio. Per questo motivo abbiamo deciso di rendere obbligatorio l’uso della mascherina in”, ha spiegato il presidente De Luca nel ...

Advertising

sergioragone : RT @LaCittaSalerno: +++ #CORONAVIRUS +++ Focolaio Tra ragazzi al campeggio di Scuolazoo: tracciamenti in Campania LEGGI QUI --> https://t… - glooit : La situazione di sabato 10 luglio sul Coronavirus in Campania leggi su Gloo - 1andelo : RT @Antonio_Caramia: A livello nazionale Terapie intensive e ricoveri sono in diminuzione ma alcune regioni registrano aumenti rispetto a 7… - sara80elmi : RT @Antonio_Caramia: A livello nazionale Terapie intensive e ricoveri sono in diminuzione ma alcune regioni registrano aumenti rispetto a 7… - Inviaggio65 : RT @Antonio_Caramia: A livello nazionale Terapie intensive e ricoveri sono in diminuzione ma alcune regioni registrano aumenti rispetto a 7… -