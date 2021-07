Coronavirus, almeno 120 ragazzi italiani bloccati in quarantena sull’isola di Malta (Di sabato 10 luglio 2021) Sono tra 120 e 130 gli italiani attualmente bloccati a Malta in quarantena che si sono messi in contatto con l’ambasciata italiana. Circa 50 di loro sono già risultati positivi mentre tutti gli altri si trovano in isolamento dopo essere entrati in contatto con i compagni contagiati. Molti di loro sono studenti minorenni, solo alcuni hanno compiuto i 18 anni. Ieri l’ambasciata, sempre in contatto con i ragazzi, ha organizzato con le autorità un servizio di trasporto per portare tutti gli studenti all’alloggio Corinthia Marina, a Saint Julian, trasformato in un Covid hotel al quale, però, nessuno può avere ... Leggi su open.online (Di sabato 10 luglio 2021) Sono tra 120 e 130 gliattualmenteinche si sono messi in contatto con l’ambasciata italiana. Circa 50 di loro sono già risultati positivi mentre tutti gli altri si trovano in isolamento dopo essere entrati in contatto con i compagni contagiati. Molti di loro sono studenti minorenni, solo alcuni hanno compiuto i 18 anni. Ieri l’ambasciata, sempre in contatto con i, ha organizzato con le autorità un servizio di trasporto per portare tutti gli studenti all’alloggio Corinthia Marina, a Saint Julian, trasformato in un Covid hotel al quale, però, nessuno può avere ...

Advertising

queriomara1 : @AdolfoTasinato @pbecchi Il Coronavirus è un problema per tutti nel caso non lo avessi capito!!! Almeno li leggi i… - infoitinterno : Coronavirus, vacanza da incubo a Malta: almeno 120 gli italiani in quarantena, 50 sono positivi - france_bis : @JimmyMcGill70 Io sono a saturazione. Non voglio più sentire né parlare di coronavirus almeno per i prossimi due me… - RandallFlagg___ : RT @generacomplotti: #fakeNews Quelli di Fotografie Segnanti hanno detto che il #Coronavirus è una pandemia causata appositamente per non s… - generacomplotti : #fakeNews Quelli di Fotografie Segnanti hanno detto che il #Coronavirus è una pandemia causata appositamente per no… -