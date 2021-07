Coronavirus | 33 nuovi casi in Piemonte ma nessun decesso nelle ultime 24 ore

Advertising

RaiNews : Coronavirus, 1.400 nuovi casi e 12 morti - eziomauro : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 10 luglio: 1.400 nuovi positivi e 12 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 10 luglio: 1763 nuovi casi e 12 morti - LuigiF97101292 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 10 luglio: 1.400 nuovi casi e 12 morti. Tasso di positività 0,67 - LauraAbenante : RT @RaiNews: Coronavirus, 1.394 nuovi casi e 13 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi

EMILIA ROMAGNA - Sfiora ancora quota cento il numero dicontagi diin Emilia - Romagna: sono 96 quelli comunicati oggi dalla Regione sulla base di poco più di 20.300 tamponi. L'età ...I dati COVID IN LIGURIA: ISCRIVITI ALLA NUOVA NEWSLETTER Sono 26 icasi di positività alriscontrati in Liguria nelle 24 ore, a fronte di 2.400 tamponi molecolari e 3.129 test ...Covid Italia, il bollettino di oggi 10 luglio 2021. Sono 1.400 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 1390) e 12 i morti (ieri 25). I tamponi sono stati ...Covid-19: sono quarantatré i nuovi casi positivi contati ieri in città, erano 76 il giorno prima. Contagi in rapida crescita rispetto ai 20 o 30 registrati nei giorni precedenti.