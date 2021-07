Coronavirus, 176 casi nel Lazio. D'Amato: 'Usare la mascherina dove non c'è distanziamento' (Di sabato 10 luglio 2021) Cresce ancora il numero dei contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore nel Lazio : sono 176 i nuovi casi di cui ha dato notizia oggi, sabato 10 luglio, l'Assessorato alla Sanità della Regione, 41 in ... Leggi su latinatoday (Di sabato 10 luglio 2021) Cresce ancora il numero dei contagi danelle ultime 24 ore nel: sono 176 i nuovidi cui ha dato notizia oggi, sabato 10 luglio, l'Assessorato alla Sanità della Regione, 41 in ...

Syrenaegiziana : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato: Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-274) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 24mil… - ItaliaNEWS : Coronavirus Lazio, il bollettino del 10 luglio: 176 nuovi casi, 115 a Roma - de_giovannna : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato: Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-274) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 24mil… - patriziarutigl1 : RT @quartomiglio: Covid-19 e vaccini, dati 10 luglio 2021: a Roma 115 e in tutto il Lazio 176 - quartomiglio : Covid-19 e vaccini, dati 10 luglio 2021: a Roma 115 e in tutto il Lazio 176 -