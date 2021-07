Copa America, tamponi falsificati dai tifosi per accedere allo stadio per la finale (Di domenica 11 luglio 2021) A poche ore dalla finale della Copa America, arriva la denuncia della Conmebol in merito a migliaia di test anti-Covid falsificati da parte dei tifosi, in maggior parte brasiliani, per assistere alla finale tra Brasile e Argentina. La Conmebol, dopo l’intera competizione a porte chiuse, ha deciso di aprire il Maracana, sede della finale, ad 8.000 spettatori. La caccia ai tagliandi è stata pazzesca, con i ticket polverizzati in pochissimo tempo. La Conmebol, l’organo di governo del calcio sudAmericano che organizza il torneo, ha denunciato di essere venuta ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 luglio 2021) A poche ore dalladella, arriva la denuncia della Conmebol in merito a migliaia di test anti-Covidda parte dei, in maggior parte brasiliani, per assistere allatra Brasile e Argentina. La Conmebol, dopo l’intera competizione a porte chiuse, ha deciso di aprire il Maracana, sede della, ad 8.000 spettatori. La caccia ai tagliandi è stata pazzesca, con i ticket polverizzati in pochissimo tempo. La Conmebol, l’organo di governo del calcio sudno che organizza il torneo, ha denunciato di essere venuta ...

