Copa America | la Colombia si aggiudica il terzo posto

La Colombia si classifica al terzo posto della Copa America battendo il Perù per 3-2. Un match che ha dovuto aspettare fino ai minuti di recupero del primo tempo per veder realizzare la prima rete. Yotun sfrutta a dovere l'assist di un Gianluca Lapadula ispiratissimo in questo torneo portando in vantaggio i peruviani. Nella seconda frazione di gioco, un'altra conoscenza della Serie A concretizza a rete: si tratta di Cuadrado, che da una punizione da ottima posizione trova il gol del pari. A portare in vantaggio la Colombia ci pensa Luis Diaz, che sfruttando un lungo lancio del portiere ...

