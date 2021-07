Copa America, caos prima di Argentina-Brasile: tifosi cercano di entrare in massa allo stadio (Di sabato 10 luglio 2021) E’ ancora caos nei pressi del Maracanà, lo stadio di Rio de Janeiro in cui si disputerà alle 2 di notte italiane la finale di Copa America tra Argentina e Brasile. Un gruppo di tifosi, presumibilmente senza biglietto, si sono ammassati davanti al leggendario stadio provando a entrare con la forza dentro l’impianto. Ricordiamo che la sfida è stata aperta al pubblico (10% della capienza) soltanto poche ore fa ed è scattata un’incredibile caccia al biglietto. Lo ha riportato l’Ansa. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) E’ ancoranei pressi del Maracanà, lodi Rio de Janeiro in cui si disputerà alle 2 di notte italiane la finale ditra. Un gruppo di, presumibilmente senza biglietto, si sono amti davanti al leggendarioprovando acon la forza dentro l’impianto. Ricordiamo che la sfida è stata aperta al pubblico (10% della capienza) soltanto poche ore fa ed è scattata un’incredibile caccia al biglietto. Lo ha riportato l’Ansa. SportFace.

