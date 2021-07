Convocati Verona per il ritiro estivo: c’è il nuovo acquisto Hongla (Di sabato 10 luglio 2021) Il Verona ha diramato la lista dei 29 Convocati per il ritiro estivo a Primiero, in Trentino: c’è il nuovo acquisto Hongla Hellas Verona FC comunica che – dopo la primissima seduta di allenamento, svoltasi stamane allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Castelnuovo del Garda/Peschiera – mister Di Francesco ha diramato l’elenco dei calciatori Convocati per il ritiro di Primiero2021, dove la squadra arriverà stasera e si allenerà da domani, domenica 11 luglio, a sabato 24 luglio, a Primiero San Martino di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Ilha diramato la lista dei 29per ila Primiero, in Trentino: c’è ilHellasFC comunica che – dopo la primissima seduta di allenamento, svoltasi stamane allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Casteldel Garda/Peschiera – mister Di Francesco ha diramato l’elenco dei calciatoriper ildi Primiero2021, dove la squadra arriverà stasera e si allenerà da domani, domenica 11 luglio, a sabato 24 luglio, a Primiero San Martino di ...

