Conte | Grillo e il Movimento premier-fluid Il mosaico di Fusi

L'ultima torsione a Cinque Stelle è quella attesa, covata, immaginata ma che quando esplode lascia macerie oltre il previsto. È la faglia definitiva che spezza in due il sogno pentastellato ora diventato incubo. È lo scontro tra il Fondatore e il Leader che già a dirlo così solo poche settimana fa sembrava roba inverosimile. Ma ora il braccio di ferro si ammanta di un alone di tenore sbalorditivo perché i duellanti indossano l'uno i panni che doveva indossare l'altro e non è un esercizio di burlesque bensì l'ultimo e definitivo strappo di una tela fatta di incongruenze. La riforma della giustizia, forse il totem più identitario del grillismo, fa da sfondo e sul proscenio accade che Beppe ...

